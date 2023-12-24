Москва, 24 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении, подписи под документом поставили лидеры политических объединений — Алексей Нечаев и Борис Титов.

Сергей Савостьянов/ТАСС Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, заместитель руководителя фракции «Новые люди», заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Решение об объединении было объявлено в ходе съезда партии «Новые люди», который проходит в Москве 24 декабря, передаёт ТАСС.

«Как вы знаете, летом мы этот процесс начали вместе с Партией роста, и по итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению», — сказал Нечаев.

Он также уточнил, что «Новые люди» и Партия роста выдвинут единого кандидата на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах.

В свою очередь, Титов отметил, что обе команды давно объединились, а 24 декабря объединяются партиями.

«Это большой шаг вперёд. Мы его высоко ценим, надеемся, что впереди только успех», — сказал Титов.

Как передавало ИА Регнум, глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 декабря сообщила, что количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ достигло 29 человек.

С 23 декабря во всех 89 регионах РФ стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Подписи будут собирать как в региональных штабах Путина, так и в отделениях Народного фронта.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.