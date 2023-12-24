Вена, 24 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Австрийская полиция допрашивает задержанных по подозрению в подготовке теракта в Вене четырёх исламистов. Об этом стало известно 24 декабря.

ТАСС/IMAGO/Daniel Scharinge

По версии правоохранителей, мужчины планировали атаку на собор Святого Стефана в центре города в период рождественских праздников. Об этом сообщило издание Kurier.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября молодой исламист с криком «Аллах акбар!» ворвался в школу на севере Франции, убил учителя и ранил несколько человек. Спустя три дня террорист расстрелял двух граждан Швеции и ранил ещё четверых человек в Брюсселе. Открывшим стрельбу оказался 45-летний уроженец Туниса Абдесалем Лассуэд, прибывший в Евросоюз в 2011 году.