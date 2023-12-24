Белград, 24 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Сербия планирует строить соединительные трубопроводы для поставок газа с территории Румынии и Северной Македонии, заявил 24 декабря сербский президент Александр Вучич в ходе обращения к гражданам.

EPA/MARCIN BIELECKI/ТАСС

Он уточнил, что власти страны планируют строительство газопровода от посёлка Мокрин близ Кикинды на северо-востоке страны на границе с Румынией до Белграда.

«У нас будет соединительный газопровод из Румынии, также как мы строили с Болгарией. В то же время должны будем увеличивать объёмы нашего газоснабжения, потому что и сейчас расходуем его много», — сказал Вучич.

Кроме того, по его словам, в планах сделать интерконнектор к Северной Македонии ради подключения в будущем к TAP и TANAP (Трансадриатический и Трансанатолийский газопроводы).

Также президент отметил, что необходимо ускорить планы строительства нефтепровода к Венгрии, который минэнерго Сербии планирует начать только в 2026 году, но нужно начать до конца 2024 года, так как сейчас у Сербии есть только один Адриатический нефтепровод JANAF для доставки сырья из Крка в Хорватии.

«А если кому-то придет в голову нам его перекрыть, у нас есть только то, что в резервах», — добавил он, уточнив, что сейчас там находятся около 85 тысяч тонн бензина и 115 тысяч тонн дизеля.

Как передавало ИА Регнум, ранее Вучич назвал странным, что Болгария ввела акциз на транзит российского газа. Болгарские власти объяснили введение акциза стремлением установить справедливое налогообложение прибыли. В Софии рассчитывают получать от него до 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд).

По болгарской территории проходит сухопутная ветка от газопровода «Турецкий поток». По ней газ поступает в Венгрию и Сербию. Болгария перестала получать российский газ после того, как отказалась переходить на оплату рублями.