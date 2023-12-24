Рязань, 24 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Почти 200 деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

Администрация города Рязани

«По данным на 14 часов в городе зафиксировано 186 упавших деревьев. 61 дерево распилено и убрано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы и управляющие компании продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Задействовано 16 бригад, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и около 20 бензопил.

Как ранее сообщало ИА Регнум, десятки деревьев повалены в Сочи из-за ураганного ветра, повреждены крыши более чем десяти домов. За сутки в городе выпало 35 мм осадков, при этом в горном кластере — 45 мм снега. Ремонтные бригады устраняют локальные повреждения инженерных сетей.