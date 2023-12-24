Ватикан, 24 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Посланник папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи заявил 24 декабря, что в порученном ему вопросе мирного урегулирования украинского конфликта «что-то движется». Он поделился, что посетил Москву и Киев, Вашингтон и Пекин, и все, с кем он контактировал, признали роль Святого престола. Говоря о способах решения кризиса, Дзуппи отметил, что должны быть способы, помимо боевых действий.

Михаил Терещенко/ТАСС Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи

«Не может быть, чтобы кроме оружия не было ничего другого»,— отметил он в интервью изданию Corriere della Sera.

Он призвал к другой логике, нежели рассматривать боевую победу в качестве единственной возможности достижения мира. Однако в то же время Дзуппи признал наивность позиции о том, что военные конфликты заканчиваются только посредством диалога.

Как сообщало ИА Регнум, папа Римский Франциск не раз призывал к миру и просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня. Он отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину. В июне 2023 года Дзуппи прибыл в Москву и встретился с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине.