Братислава, 24 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Полиция Словакии задержала 64-летнего мужчину, который угрожал устроить в Словакии стрельбу, подобную случившейся в Карловом университете в Праге, сообщило 24 декабря Словацкое телевидение.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

По его данным, злоумышленник позвонил в службу спасения и предупредил, что планирует устроить здесь то, что произошло в Праге. Вскоре он был задержан в городе Жилине на северо-западе республики.

Возбуждено уголовное дело. Других подробностей не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 декабря в центре столицы Чехии в одном из зданий Карлового университета мужчина устроил стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой.

Личность нападавшего вскоре была установлена — им оказался 24-летний студент философского факультета этого университета.

На данный момент известно, что жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили — 25, десять человек находятся в тяжёлом состоянии. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.