Вашингтон, 24 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Уже в следующем году киевский режим может остаться без Одессы, а в дальнейшем — без значительных территорий на западе Украины. Об этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил 24 декабря в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, что Одесса будет снова включена в состав России, вероятно, уже в 2024 году», — спрогнозировал Джонсон.

Он назвал вполне вероятным возвращение в состав Румынии исторически румынских территорий. Ещё часть вернётся к Венгрии, а часть — к Польше, добавил эксперт.

По его словам, для Киева это плохие новости. В целом же у Украины нет перспективы светлого будущего. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому докладывают о поражениях украинской армии на поле боя и острой нехватке боеприпасов в войсках.

Как сообщало ИА Регнум, в офисе Зеленского ранее признали провал контрнаступления, начатого 4 июня подразделениями ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия оказалась в тупике и не смогла продемонстрировать те боевые успехи, которых ждали на Западе.