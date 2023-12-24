Белград, 24 декабря, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Несмотря на все попытки Запада, насильственной смены власти в Сербии не будет, заявил президент республики Александр Вучич.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «желание помайданить у Запада на Балканах огромное».

«Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей, как вы это думали провести, если не каким-либо насильственным путем. Что вы думаете, в чем смысл?» — обратился Вучич к оппозиции в ходе выступления, комментируя заявление Захаровой.

По его словам, власти будут делать свою работу, не будет «никакой насильственной смены власти или чего-либо в Сербии».

«В Сербии власть сменяется на выборах, Сербия — демократическая страна, так будет всегда в будущем, не только сейчас», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в воскресенье, 17 декабря, в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина. В парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил 18 декабря президент республики Александр Вучич.

Вечером 18 декабря в столице Сербии многотысячная толпа собралась в центре города, у здания правительства, с требованием отменить результаты выборов. Люди перекрывали дороги, сломали забор у здания республиканского избиркома и пытались прорваться внутрь.