Москва, 24 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Банку России стоило начать поднимать ключевую ставку раньше, ещё весной 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА Регнум Эльвира Набиуллина

По её словам, инфляционное давление начало расти во второй половине этого года.

«И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше», — сказала Набиуллина, слова которой приводит РБК.

ЦБ поднял ставку в пятый раз подряд

Совет директоров Банка России 15 декабря вновь повысил ключевую ставку — на 1 п. п., до 16% годовых. В регуляторе тогда отметили сохранение текущего инфляционного давления на высоком уровне, но прогноз регулятора по диапазону годовой инфляции по итогам этого года остался прежним, на уровне 7–7,5%.

Это было пятое повышение ставки в 2023 году. В июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5%, затем в августе повысил её до 12%. В сентябре было принято решение увеличить ставку на 1 п. п., до 13%, а в октябре — на 2 п. п., до 15%.

Причины повышения

Банк России отмечал, что темпы роста кредитования остаются высокими, хотя в отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления. При этом выросли инфляционные ожидания людей и ценовые ожидания предприятий.

Чтобы добиться в будущем году возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи четырёх процентов, необходим продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

ЦБ пообещал, что дальнейшие решения по ключевой ставке будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. И учитывая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ужесточение денежно-кредитной политики

Эльвира Набиуллина 7 декабря в рамках дискуссии на форуме «Россия зовет!» предостерегла от расширения льготных программ. По её мнению, такая политика приводит к постоянному повышению ставок регулятором.

Тогда же министр финансов Антон Силуанов уточнил, что Минфин направил в правительство ряд предложений по изменению условий выдачи льготной ипотеки, которые позволят «охладить» спрос на кредитование.

Ужесточение денежно-кредитной политики в России вышло на пиковый уровень, и в 2024 году начнётся её смягчение, заявил корреспонденту ИА Регнум доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.