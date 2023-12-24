Париж, 24 декабря, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Французский защитник турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравийон может перейти в московский «Спартак». Об этом 24 декабря сообщил L’Equipe.

Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press Эндрю Гравийон

По информации издания, 25-летний игрок хочет расторгнуть контракт с турецким клубом из-за задержек по выплате зарплаты.

Отмечается, что «Спартак» уже предпринял шаги для подписания контракта с Гравийоном.

В июле Гравийон перешёл в «Адану Демирспор» из французского «Реймса». В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб 18 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в португальский «Спортинг». 22-летний футболист входит в список трансферных целей лиссабонского клуба на ближайшее трансферное окно. Он может перейти в январе 2024 года.

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может стать игроком миланского «Интера». В итальянском клубе считают 33-летнего нигерийского хавбека оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Мозес уже выступал за «Интер» в сезоне 2019/20.