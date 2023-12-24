Париж, 24 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Украинской армии предстоит пережить ужасную зиму, её шансы на успех малы. Об этом 24 декабря заявил бывший глава главного штаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. Это самое большее, на что мы можем надеяться», — приводит его слова Francetvinfo.

По мнению военного, ВСУ смогут добиться успехов, только если киевскому режиму увеличат финансирование.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер сказал об отсутствии у ВСУ шансов на новое контрнаступление. Он также призвал украинских чиновников чётко и публично говорить о происходящем на передовой, иначе им ничего не поможет.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинская армия в конфликте с Россией обречена на провал даже при поддержке США. По мнению политолога, у ВСУ не будет достаточного количества военнослужащих, необходимой техники для сдерживания натиска российских войск.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 декабря заявил о расширении зоны контроля на всех направлениях специальной военной операции. Он привёл данные, согласно которым потери ВСУ на всех участках фронта за полгода составили около 160 тыс. человек, 121 самолёт и 23 вертолёта, более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков.