Москва, 24 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал характерное только для российской армии качество — не забывать о своих боевых товарищах. Об этом он заявил во время общения с Героями России, видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

Российский лидер рассказал о просьбе одного из военных наградить его командира, при этом сам боец не знал, что экипаж уже приставлен к наградам.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — сказал Путин, назвав военного настоящим мужчиной.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — девятерым участникам специальной военной операции.

Награды из рук президента получили: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

Владимир Путин заявил, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.