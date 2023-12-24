Буэнос-Айрес, 24 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск проявил интерес к литию, который добывается в Аргентине. Об этом аргентинский президент Хавьер Милей сообщил в передаче, вышедшей 23 декабря на телеканале Canal 13.

CHRIS J. RATCLIFFE/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Мне звонил Илон Маск. Он крайне заинтересован в литии», — рассказал Милей.

По словам президента, в поставках аргентинского лития также очень заинтересованы власти США и многие американские компании, но им нужна правовая база с гарантией соблюдения прав собственности.

Сейчас иностранцы опасаются вкладывать деньги в экономику Аргентины, так как местные политики «систематически обворовывают успешных», сказал Милей.

Литий широко применяется в аккумуляторах для электромобилей, крупнейший производитель которых — компания Илона Маска Tesla Motors. Более половины разведанных запасов лития находятся в Аргентине, Боливии и Чили. В 2015 году Маск заявлял, что его компания будет выпускать по 500 тыс. электромобилей в год, что «обернётся поглощением всего вырабатываемого на планете лития».

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года дочерняя компания госкорпорации «Росатом» подписала рамочное соглашение о добыче лития в Боливии. Позднее в Росконгрессе отметили, что Россия в течение ближайших десяти лет за счёт разработки имеющихся месторождений может войти в пятёрку мировых производителей лития, уступая лишь Чили, Аргентине, Китаю и Австралии.