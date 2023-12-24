Токио, 24 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Японская фармакологическая компания Astellas прекратила продажи антибиотика джозамицина («Вильпрафена») ещё в 2020 году, о чём известила тогда Минздрав РФ. Это решение никак не связано с конфликтом на Украине, подчеркнул представитель пресс-службы Astellas в беседе с «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отмечается, что решение компании основано на оптимизации инвестиций, а не на политических мотивах.

«Всё было уже достаточно давно, так как уже в 2020 году это обсуждалось, и 28 декабря 2020 года российское министерство здравоохранения известило о решении, что на эти лекарства регистрация будет прекращена в 2024 и 2026 годах. А до этого времени надо будет подготовить замену, это будет период подготовки. И это решение не имеет отношения к ситуации на Украине. Уже в 2020 году об этом говорили. Сейчас просто был период подготовки к этому», — цитирует слова представителя Astellas агентство.

В компании отметили, что некоторые разновидности «Вильпрафена» всё-таки можно будет ещё приобрести. Так, препарат «Вильпрафен солютаб», который производится в растворимом виде, будет на прилавках аптек ещё до конца 2026 года, когда у него закончится регистрация.

22 декабря стало известно, что японская компания намерена вывести с российского рынка антибиотик «Вильпрафен».

Препараты с джозамицином применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний ЖКТ и других. В России они пользуются спросом, рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Он отметил, что решение о выводе «Вильпрафена» с рынка в России — неожиданное. Аналогов у препарата нет, отсутствует и информация о том, что кто-то собирается его выпускать.

По мнению Шуляка, пациентов без популярного антибиотика не оставят. Вероятно, кому-то из нынешних производителей дадут принудительную лицензию на его выпуск.

Как передавало ИА Регнум, в Минздраве России заявили, что препаратов с джозамицином больницам хватит примерно на полгода. Главные внештатные специалисты Минздрава уверены, что заменить препараты с джозамицином можно азитромицином и кларитромицином, которые устойчиво вводятся в гражданский оборот.