Вашингтон, 24 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Западу следует отказаться от позиции силы в переговорах с Россией. Об этом 24 декабря заявил бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что Вашингтону не стоит пытаться унизить и подавить Москву, поскольку это может привести к обострению конфликта.

Автор констатировал, что попытка общаться с Россией с позиции силы является ошибкой, а единственный правильный путь — создание глобального баланса сил.

Он отметил, что киевский режим занял непримиримую позицию по вопросу переговоров, в то время как на Западе устали от помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Президент России чётко дал понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях, и прямо сказал, что важно не создавать иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит, а значит, Россия будет продолжать СВО, чтобы достичь победы, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.