Париж, 24 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Американское руководство пойдёт на заключение мира с президентом РФ Владимиром Путиным независимо от результатов президентских выборов в США в 2024 году. Об этом заявил эксперт по геополитике и журналист французской газеты Le Figaro Рено Жирар в эфире французского радио Sud Radio.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Либо (Дональда) Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация (Джо) Байдена и демократы также в конечном счёте захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что всё это заводит их слишком далеко», — сказал Жирар.

Журналист отметил, что в интересах США, чтобы Россия не сближалась с Пекином, поэтому с исходом конфликта на Украине «всё ясно».

Он объяснил, что причиной того, что на Украине всё чаще критикуют действия своей армии и главы киевского режима Владимира Зеленского, является то, что в Киеве пришло понимание, что невозможно победить Россию и вернуть себе территории.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил The New York Times в голосовом сообщении, что Путин готов только к таким переговорам, которые позволят достичь целей спецоперации.

Перед этим газета The New York Times написала, что Вооружённые силы РФ перехватили инициативу на большей части фронта. За последнее время российские войска завладели инициативой в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки, при этом украинская армия вынуждена отступать, отметили в издании.

Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент. Зеленский, в свою очередь, заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией «сейчас не актуален».