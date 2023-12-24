Москва, 24 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Российский хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук проведёт первый матч за московский «Спартак» после возвращения в клуб.

Антон Новодережкин/ТАСС Илья Ковальчук

Ковальчук сыграет в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 24 декабря в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 40-летний Ковальчук спустя 22 года вернулся в состав «Спартака» в качестве игрока. Об этом было объявлено 5 декабря во время домашнего матча КХЛ против московского «Динамо». В перерыве был представлен видеоролик, в котором Ковальчук жмёт руку главному тренеру Алексею Жамнову и получает из его рук форму с номером 17.

Ковальчук родился в 1983 году. Выступал за детские и юношеские команды «Спартака», в 16 лет оказался во взрослом составе. Вскоре получил звание лучшего новичка года. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ. Большую часть карьеры в НХЛ провёл в «Атланте» и трижды принимал участие в Матче всех звёзд.

Ковальчук оставался без клуба с весны 2021 года. Перед этим он выступал за омский «Авангард». В составе «Спартака» он начал взрослую карьеру, но в 2001 году уехал в НХЛ. Ковальчук является олимпийским чемпионом, форвард дважды становился чемпионом мира в составе сборной России и трижды завоёвывал Кубок Гагарина.