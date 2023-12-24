Москва, 24 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил выкуп Росбанком акций его бывшего владельца Societe Generale в ряде российских публичных компаний. Об этом стало известно 24 декабря.

Артем Геодакян/ТАСС

В частности, речь идёт об акциях ВТБ, «Роснефти», «Газпрома» и «Норникеля», а также «Алросы» и других крупных предприятий. Изначально Росбанк принадлежал «Интерросу», но в 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, в 2008 году став контролирующим акционером. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

В 2022 году Societe Generale прекратила работу на территории России. В мае 2023 года группа закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в России. Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года, по сообщениям компании, её чистые убытки из-за ухода из России составили почти 1,5 млрд евро. Отмечалось, что на это непосредственно повлияли исключительные расходы на продажу российской дочерней компании.