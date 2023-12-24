Москва, 24 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Артистов, замеченных на «голой» вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой, нужно удалить из жизни российского общества. Об этом актриса и телеведущая Мария Шукшина заявила 23 декабря в своём Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Актриса Мария Шукшина

Она отметила, что по решению Роскомнадзора из Сети удаляются некоторые снимки с этого «шабаша», однако нужны более радикальные меры — немедленный и полный заслон в медиапространстве.

«А нельзя ли удалить не только снимки из Сети, но и их самих из нашей жизни? В преддверии, например, «голубых огоньков» на всех ТВ-каналах? Необходимо ставить заслон прямо сейчас», — подчеркнула Шукшина.

По её словам, государство должно предпринять все возможные меры, в противном случае разрушение, которое несут подобные таким артистам люди, будет только нарастать.

Актриса привела в пример «коллективного Киркорова»: сначала мужчины красят глаза, потом надевают мини-юбки, потом топчутся на кресте, а теперь уже не стесняются выходить на публику в нижнем белье и без него.

«Что дальше?» — задала вопрос Шукшина.

Она также предложила взыскать с артистов деньги, которые пошли на съёмки праздничных программ с их участием, а также срочно найти замену отснятому материалу.

Как сообщало ИА Регнум, Ивлеева, устроившая 20 декабря в московском клубе «Мутабор» скандальную «голую» вечеринку, опубликовала в соцсетях видеообращение с извинениями. По её словам, тусовку «невозможно было контролировать». Средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала передать на благотворительность.

Участниками мероприятия с дресс-кодом, предполагавшим минимум одежды, стали звёзды российского шоу-бизнеса: Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Сама Ивлеева появилась в чёрных стрингах и бриллиантах на 23 млн рублей. Вечеринка вызвала негодование, что обрадовало Ивлееву. По её словам, без резонанса и обсуждения станет «скучно».