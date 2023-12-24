Москва, 24 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Восемь атак противника отразили за минувшие сутки российские военные на донецком направлении в зоне СВО, потери украинских войск составили до 350 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 декабря на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, на этом направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины. Бои шли в ДНР возле Белогоровки, Спорного, Васюковки, Ленинского и Новгородского.

Живой силе и технике ВСУ нанесено поражение в ДНР возле Переездного, Раздоловки, Клещеевки, Васюковки, Шумов, Андреевки и Богдановки.

На донецком направлении зафиксированы наиболее крупные потери ВСУ: до 350 бойцов убитыми и ранеными. В общей сложности за сутки на шести направлениях в зоне СВО противник потерял до 750 бойцов.

Кроме того, украинские войска под Донецком лишились трёх боевых машин пехоты, бронетранспортёра и пяти автомобилей. Поражены в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийская установка М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две САУ «Акация», три гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в Минобороны проинформировали об отражении за сутки 11 атак ВСУ на донецком направлении. Противник потерял до 200 бойцов, четыре танка, в том числе один Leopard-2 производства ФРГ, БМП Bradley американского производства и три автомобиля.