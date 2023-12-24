Москва, 24 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Центральноафриканская Республика (ЦАР) планирует расширить своё сотрудничество со странами БРИКС, заявила глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР», — сказала она.

Также министр отметила, что Центральноафриканская Республика хотела бы вступить в БРИКС, но пока не соответствует критериям.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава МИД этой страны призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий в ЦАР. По её словам, республика нуждается в опыте российских инвесторов.

28 июля российский лидер Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что РФ и Африку связывают тесные узы дружбы.

Глава государства добавил, что Москва на протяжении десятилетий помогала Африке в её освободительной борьбе. Президент выразил мнение, что в мире не изжиты проявления колониализма и что бывшие метрополии продолжают практиковать эти методы.

С 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС, встреча министров иностранных дел организации состоится летом в Нижнем Новгороде.