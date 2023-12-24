Брянск, 24 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Мирный житель брянского села Зерново получил ранение в результате миномётного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 24 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

«По уточнённым данным, по селу Зерново украинские террористы произвели миномётный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Также глава региона уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ была частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.

«Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим 22 декабря предпринял попытку атаки как минимум шестью беспилотниками сразу в трёх регионах России — в Калужской, Брянской и Московской областях. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Богомаз информировал 22 декабря, что первые два БПЛА были уничтожены над Суражским районом области, третий над Навлинским районом. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.