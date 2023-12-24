Киев, 24 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Теплосети украинской столицы Киева находятся в аварийном состоянии, сроки эксплуатации труб превышены, а их замена не предусмотрена, заявил депутат Киевского горсовета Андрей Витренко.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сети города на 70% находятся в аварийном состоянии, прорыв вентиля или прорыв трубы может случиться в любом месте», — сказал он на видео, распространённом украинским изданием Klymenko Time.

Витренко добавил, что городские власти не могут даже спрогнозировать места новых аварий из-за износа.

«Из 2 тыс. км киевских сетей — это трубы горячего водоснабжения, трубы теплоснабжения — 80% уже отработали больше, чем их срок эксплуатации», — отметил он.

При этом, добавил Витренко, в муниципальных программах, которые связаны с коммунальным хозяйством, их замена не предусмотрена бюджетом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в столице Украины усиливается техногенная катастрофа, постоянными ударами разрушается логистическая инфраструктура, а лидер киевского режима Владимир Зеленский радуется пока ещё не объявленному блэкауту.

Такая позиция, по мнению аналитика, наивная, ситуация с каждым днём становится только хуже. Позиция Зеленского говорит о его жизни днями, не говоря населению о возможных событиях в течение нескольких месяцев, добавил Соскин.