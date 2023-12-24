Москва, 24 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался состоянием Европы, встречающей Рождество с толпами праздно бродящих украинцев и «политиками-дегенератами». Ситуацию в ЕС он по-английски описал 24 декабря в своём микроблоге в соцсети X.

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz

Он отметил, что в европейских странах наблюдается высокая инфляция, экономического роста нет, поставкам энергоносителей из России и её рынку в целом объявлен бойкот. По улицам праздно шатаются толпы украинцев с пособиями, превышающими пенсии европейцев.

При этом политики-дегенераты кричат о войне между Украиной и Россией до «победы», добавил Медведев и напрямую обратился к странам ЕС.

«Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!» — написал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев предложил дополнить уголовный кодекс Украины статьёй о приготовлении салата оливье и селёдки под шубой.