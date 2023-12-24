Москва, 24 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Глава Роскачества Максим Протасов опроверг миф о радиоактивности смартфонов. Как он заявил 24 декабря, на самом деле это миф и излучение от устройств никогда не превышает обычного уровня бытовых приборов.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Протасов также отметил другой миф, не связанный с технологиями, — о том, что порошковое вино — вино из порошка. По словам главы Роскачества, сухой винный материал — это усушенное вино, но точно не вино из порошка.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Роспотребнадзор прокомментировал заявление правительства Франции о намерении запретить продажу iPhone 12 якобы из-за высокого уровня электромагнитного излучения смартфона. В ведомстве отметили, что излучение не является опасным ни для взрослых, ни для детей, но соблюдать определённые правила пользования всё же необходимо.