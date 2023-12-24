Москва, 24 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Российские гранатомётчики уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на купянском направлении. Об этом 24 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что боевики ВСУ прятали военную технику в лесопосадке. Её обнаружили расчёты БПЛА группировки войск «Запад» и передали координаты целей на пункт управления. После этого расчёт станкового противотанкового гранатомёта прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника.

В Минобороны уточнили, что украинские военные использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции.

«Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах», — сказал командир взвода с позывным Панда.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Купянска. ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении до 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что в Харьковской области на купянском направлении складывается тяжёлая ситуация для украинских войск. По его словам, киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством не только обученных людей, но и вооружений, в результате чего ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск.