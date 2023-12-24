Киев, 24 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Специальные блокпосты для вручения повесток будут оборудованы по всей Украине до конца декабря. Об этом бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак сообщил 24 декабря в соцсетях.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

По его словам, ВСУ «берутся за мобилизацию», так как украинским бойцам на передовой требуется замена. На фронт отправятся «мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся», добавил он.

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты», — написал Кишак в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Официально украинские власти эту информацию не подтверждали.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что в Обуховском районе Киевской области будут развёрнуты блокпосты для проверки документов и вручения повесток. Там же будут задерживать нарушителей воинского учёта. В Полтаве анонсировали поквартирный обход для вручения повесток военнообязанным.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что командование ВСУ попросило мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря в интервью газете Bild заявил, что власти страны хотят призывать в войска украинцев, уехавших за рубеж.