Москва, 24 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Некоторые страны Евросоюза (ЕС) отказались от поддержки гарантий безопасности для Украины по причине их бесполезности. Об этом заявил 24 декабря глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Известия/Тарас Петренко

Как он отметил, это происходит из-за преобладания здравого смысла в умах европейских парламентариев. Карасин указал, что представители шести стран объединения всё больше начинают понимать, что поддержка Украины и не имеет никакого смысла.

«Украинский режим очень быстро становится и политическим, и военным инвалидом», — пояснил он в беседе с «Лентой․ру».

Сенатор подчеркнул, что власти Украины не способны на что-то позитивное и решительное, поэтому у их союзников возникает разочарование и нежелание дальнейшего участия в происходящем.

Как сообщало ИА Регнум ранее в этот же день, ряд стран ЕС не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Как заявил замруководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Сибига, предоставлять гарантии отказались Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. В свою очередь, присоединились к декларации о гарантиях безопасности более 30 стран, 15 государств выразили готовность консультироваться по двусторонним соглашениям.