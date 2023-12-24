В Совфеде назвали бесполезными гарантии безопасности для Украины
Сенатор Карасин: в ЕС отказались от гарантий для Украины из-за их бесполезности
Москва, 24 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Некоторые страны Евросоюза (ЕС) отказались от поддержки гарантий безопасности для Украины по причине их бесполезности. Об этом заявил 24 декабря глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Как он отметил, это происходит из-за преобладания здравого смысла в умах европейских парламентариев. Карасин указал, что представители шести стран объединения всё больше начинают понимать, что поддержка Украины и не имеет никакого смысла.
«Украинский режим очень быстро становится и политическим, и военным инвалидом», — пояснил он в беседе с «Лентой․ру».
Сенатор подчеркнул, что власти Украины не способны на что-то позитивное и решительное, поэтому у их союзников возникает разочарование и нежелание дальнейшего участия в происходящем.
Как сообщало ИА Регнум ранее в этот же день, ряд стран ЕС не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Как заявил замруководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Сибига, предоставлять гарантии отказались Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. В свою очередь, присоединились к декларации о гарантиях безопасности более 30 стран, 15 государств выразили готовность консультироваться по двусторонним соглашениям.