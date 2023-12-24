Москва, 24 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения», — говорится в сообщении.

Лидеры отметили достигнутый высокий уровень отношений стратегического партнёрства и союзничества двух стран и условились о продолжении личных контактов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. Он отметил значительные успехи Азербайджана в экономической и социальной областях и высоко оценил личный вклад Алиева в упрочение союзнических отношений между Москвой и Баку. Российский лидер добавил, что азербайджанский президент по праву пользуется высоким уважением среди соотечественников и за рубежом.