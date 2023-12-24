Таллин, 24 декабря, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Россия может испортить Украине Рождество, если решит пойти в атаку, заявил экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силы у Украины на исходе. У России их тоже не так уж и много, но у неё их может хватить на рождественское наступление», — сказал он в эфире телерадиокомпании ERR.

По его словам, Вооружённые силы России значительно усилили давление на Украину, и впереди «предстоят две очень важные недели».

Террас добавил, что если фронт развалится и Россия «возьмёт какой-то крупный населённый пункт, это послужит плохим сигналом всему миру».

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.