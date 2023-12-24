Москва, 24 декабря, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Крыму. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Владимир Гердо/ТАСС

«В СМИ сообщается о госпитализации воспитанников детского оздоровительного лагеря с признаками отравления в городе Евпатории. Начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить все обстоятельства и принять меры к их устранению.

По предварительной информации, девять детей обратились в медпункт с жалобами на плохое самочувствие, они были госпитализированы, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ, сообщил минздрав Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня следователи возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в лагере в Арзамасском районе Нижегородской области. По данным следствия, 13-летний подросток почувствовал недомогание — у ребёнка поднялась температура. После этого его доставили в инфекционную больницу в Нижнем Новгороде, где он позднее скончался.