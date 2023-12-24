Лиссабон, 24 декабря, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Даниил Хлусевич может перейти в португальский «Спортинг». Об этом 24 декабря сообщил портал Rumores Sporting.

Валерий Шарифулин/ТАСС Даниил Хлусевич

По информации источника, 22-летний футболист входит в список трансферных целей лиссабонского клуба на ближайшее трансферное окно. Он может перейти в январе 2024 года.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/24 он оформил дубль в ворота «Оренбурга», эти голы стали для него первыми в составе команды.

В текущем сезоне Хлусевич провёл за «красно-белых» 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может стать игроком миланского «Интера». В итальянском клубе считают 33-летнего нигерийского хавбека оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Мозес уже выступал за «Интер» в сезоне 2019/20.