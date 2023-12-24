Москва, 24 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет утверждён в России, сообщает 24 декабря пресс-служба правительства.

Известия/Анна Селина

«В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита», — говорится в сообщении.

В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, определены правила предоставления таких сертификатов. Получить сертификат сироты смогут после подачи заявления в МФЦ или в личном кабинете на портале госуслуг.

Чтобы деньгами не завладели мошенники, их будут сразу направлять продавцам квартир или кредитным организациям, если речь идёт о погашении ипотеки.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Госдума приняла законопроект, позволяющий детям-сиротам старше 23 лет получить жилищный сертификат. Предполагается, новая норма уменьшит сроки обеспечения сирот жильём. Преимущественным правом на сертификат наделены сироты с собственными детьми, планирующие купить жильё на маткапитал, а также те, кто принял участие в спецоперации.