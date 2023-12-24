Чита, 24 декабря, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Стоянка с 30 автомобилями сгорела в Чите. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС Забайкальского края

«В результате пожара огнём уничтожена автостоянка с 30 автомобилями внутри и нежилой двухвартирный дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 03:29 по местному времени (21:39 мск) на площади 700 квадратных метров.

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В ведомстве добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории.

Как сообщало ИА Регнум, в Ставрополе пожар вспыхнул на мебельной фабрике, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В МЧС проинформировали, что в производственно-складском здании загорелась мебель. К борьбе с огнём были привлечены 40 человек и 12 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.