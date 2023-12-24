Киев, 24 декабря, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Бывший экс-ведущий и журналист украинского «24 Канала» Алексей Печий, оставшийся в ЕС после саммита в Брюсселе, подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину. Об этом и. о. министра культуры страны Ростислав Карандеев сообщил в социальных сетях.

Кадр из видео Алексей Печий

Он отметил, что каждый, что выезжает за рубеж для той или иной задачи, подаёт большой пакет документов, а также подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину. Журналист своё обязательство не выполнил.

«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», — написал Карандеев в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Карандеев также опубликовал обращение Печия, в котором журналист просит выпустить его за границу для участия в саммите ЕС 14–15 декабря и обязуется вернуться в страну не позднее 22 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, получавший аккредитацию на саммит ЕС журналист Алексей Печий решил не возвращаться на Украину, объяснив это намерением вносить свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки» за рубежом. По его словам, отношение к Украине на Западе меняется не в лучшую для киевского режима сторону.

Генеральный директор украинского медиаходинга «Люкс» Роман Андрейко подтвердил бегство Печия и заявил, что шокирован случившимся. Он добавил, что всё «рассудит время».