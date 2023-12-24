Рига, 24 декабря, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В столице Латвии Риге на вечеринке журналистов Русской службы «Би-би-си» неизвестный бросил учебную гранату, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что встреча журналистов проходила 23 декабря в баре Čē. К 23 часам по местному времени в заведении оставались только сотрудники компании.

В это время в зал заглянул неизвестный мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату.

«Она взорвалась, оглушив нескольких человек», — пишет Telegram-канал.

Злоумышленник успел скрыться на BMW. На место инцидента приехали сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в ходе заседания сельсовета в Закарпатской области Украины один из депутатов подорвал несколько гранат, в результате чего получил тяжёлые ранения. Также пострадали ещё 26 человек.

На кадрах с заседания видно, как мужчина, выходя, по пути позвал с собой сидящего впереди мужчину. Они вышли вместе, спустя некоторое время подрывник вернулся уже один, встал возле двери, вновь вступил в спор, после чего в какой-то момент достал из карманов и бросил на пол три гранаты.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) позже сообщил, что подрывником оказался депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин от партии главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа». Устроивший взрыв депутат остался жив, получив несмертельное ранение в живот. Ему сделали операцию.