Краснодар, 24 декабря, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб, врезавшись на своём автомобиле в отбойник в день похорон матери, сообщил представитель семьи погибшего агентству «РИА Новости».

Федерация Бокса России Альберт Родионов

«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — сказали в семье погибшего.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Родионова сообщили 23 декабря в пресс-службе Федерации бокса РФ. ДТП произошло в Краснодарском крае. В федерации уточнили, что у Родионова остались жена и семилетняя дочь.

Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжском. Федерация возьмёт на себя все расходы и поможет семье боксёра.