Буэнос-Айрес, 24 декабря, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что всеми его деньгами управляет родная сестра Карина Милей, поэтому он не знает размера своей зарплаты. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Canal 13.

ТАСС/Igor Wagner/dpa Хавьер Милей

«Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», — сказал Милей.

Кроме того, аргентинский лидер рассказал, что во времена своего депутатства, с 2021 по 2023 год разыгрывал свою зарплату среди аргентинцев, теперь он делать этого не может.

«Теперь есть проблема несовместимости, которой раньше не было, поскольку раньше я мог продолжать читать лекции, а теперь нет. Поэтому теперь я не жертвую зарплату», — объяснил он.

Сестра президента Аргентины Карина Милей в день инаугурации своего брата получила должность генерального секретаря канцелярии президента. Сообщалось, что ради этого Милею пришлось отменить норму, которая препятствовала назначению близких родственников на государственные посты.

Как передавало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением.

Милей 21 декабря в обращении к нации представил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны. Тогда он перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы».

Прежде всего Милей избавился от ограничений на экспорт и отменил нормы, препятствующие приватизации госкомпаний, отказался от регулирования цен.

По словам Милея, он с правительством запланировал более 300 различных реформ.

В этот же день в центре Буэнос-Айреса местные жители вышли на митинг против экономической политики нового правительства Аргентины, в частности, президента Хавьера Милея. Люди перекрыли улицу.

Тысячи собравшихся пытались пройти к Дворцу правительства, но путь им перекрыли полицейские с щитами.

Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, оскорбительные эпитеты в адрес президента и его администрации.