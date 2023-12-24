Мадрид, 24 декабря, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Испания снимет вето на участие Евросоюза в возглавляемой США операции по обеспечению безопасности торговых судов в Красном море от атак со стороны хуситов. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники в министерстве обороны.

ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

«Испания снимет вето, наложенное на участие Европейского союза в миссии в Красном море, но не будет принимать в ней участия», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря газета El Confidencial сообщила, что на экстренном заседании, которое состоялось 20 декабря в Мадриде, Комитет ЕС по политике и безопасности единогласно одобрил европейское вмешательство путём расширения операции «Аталанта». Однако Испания наложила вето на участие Евросоюза в операции.

Министр обороны США Ллойд Остин 18 декабря объявил, что началась многонациональная операция «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда. К операции, уточнил он, присоединятся Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.