Москва, 24 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Значительные успехи Азербайджана в экономической и социальной областях отметил президент России Владимир Путин в поздравлении, направленном президенту страны Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Кремля.

Александр Демьянчук/ТАСС Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Российский лидер высоко оценил личный вклад Алиева в упрочение союзнических отношений между Москвой и Баку. Он добавил, что азербайджанский президент по праву пользуется высоким уважением среди соотечественников и за рубежом.

«Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, в Москве будут рады продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работе. Он пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также передал сердечный привет его семье.

Ильхам Алиев, которому 24 декабря исполнилось 62 года, — сын и преемник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, руководившего республикой в период с 1993 по 2003 год. Ильхам Алиев победил на президентских выборах в 2003 году, после чего трижды переизбирался на пост главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Алиев 13 октября провели переговоры в Бишкеке. В столицу Киргизии оба лидера приехали для участия в заседании Совета глав государств СНГ.