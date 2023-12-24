Тель-Авив, Израиль, 24 декабря, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Число израильских военных, погибших за период обострения конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС, достигло 485. Об этом сообщила 24 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум

За минувшие сутки в результате боевых действий в центральной части сектора Газа погибли восемь военнослужащих, сообщили в ЦАХАЛ. Ранее в израильской армии информировали о гибели пяти военных 23 декабря.

Таким образом, общее число погибших военных увеличилось до 485. Из них 152 человека погибли за период проведения наземной операции в палестинском анклаве.

С 7 октября ранения получили 1996 израильских солдат и офицеров, 321 госпитализирован с тяжёлыми ранениями. За время наземной операции ранены более 800 военных.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 23 декабря, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Израиль начал военные действия против ХАМАС после 7 октября, когда страна подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», объявленной военным крылом палестинского движения.