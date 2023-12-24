Рим, 24 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза подвергает риску торговые отношения между Италией и Россией. Новые порядки рассмотрения таможенных кодов могут автоматически поставить под запрет даже не попадающие под ограничения товары. Об этом заявил «РИА Новости» глава итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

Иван Шилов ИА Регнум 12-й пакет санкций

Как пояснил Пелаццо, санкции иначе рассматривают таможенные коды, более расширенно.

Рассуждая о влиянии новых санкций на торговлю между двумя странами, эксперт сказал, что предусмотрено какое-то «округление» таможенных кодов». Товары могут автоматически попасть под санкции, если они входят в общий таможенный код, который включает в себя и подсанкционные товары.

«Сейчас есть риск, что товар, который не должен попадать под санкции, под них попадает автоматически, потому что он включён в рамки этой общей категории», — рассказал Фердинандо Пелаццо.

Как сообщало ИА Регнум, запуск системы, позволяющей российским компаниям покупать за рубли несанкционные итальянские товары, ожидается в феврале 2024 года, заявил Пелаццо.

На 14 февраля намечено заседание совета директоров, на котором нужно «просто отчитаться, получить добро». К этому сроку, как ожидается, будут урегулированы все «финансовые моменты».

Система позволит российскому покупателю рублями платить ИРТП за итальянские товары, после чего палата будет переводить эти деньги в Италию со своего счёта в третьей стране.

Теперь палата договорилась о переводах с банком в Армении.

В июле Пелаццо отмечал, что Россия была достаточно интересным рынком для Италии, но санкции сильно повлияли на сектор торговли. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях.