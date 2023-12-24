Новый, 669-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением офиса Владимира Зеленского о том, что Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта якобы «имеют политическую волю» стать стороной декларации о гарантиях безопасности Киеву, несмотря на то, что они до сих пор этого не сделали. О том, что шесть стран Евросоюза (ЕС) отказались гарантировать безопасность Украине, информирует украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на замруководителя офиса Андрея Сибигу.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Украинские власти рассчитывают получить гарантии безопасности от более чем 50 стран Запада, что будет означать поставки вооружений и подготовку войск. Присоединились к декларации более 30 стран, 15 государств выразили готовность консультироваться по двусторонним соглашениям.

Тем временем российская группировка войск «Юг» за сутки отразила 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР. Помимо потерь в живой силе, которые составили до 200 боевиков убитыми и ранеными, враг утратил четыре танка, в том числе один немецкий Leopard-2. Также силы ВС РФ уничтожили БМП Bradley американского производства и три автомобиля.

Помимо этого, на донецком направлении вблизи населённых пунктов Горловка, Марьинка, Победа российская группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

На Украине некоторые считают, что настало время для признания победы президента России Владимира Путина в конфликте, иначе не избежать худшего сценария. Со ссылкой на украинского политолога Вадима Карасёва канал Politeka отмечает: мирное разрешение конфликта, так или иначе, пройдёт не на очень хороших условиях для украинской стороны.

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