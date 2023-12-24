Киев, 24 декабря, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Украина проиграла России в информационном противостоянии, уже сейчас страна сталкивается с реальными последствиями этого разгрома, заявил в интервью YouTube-каналу «ДА ЭТО ТАК» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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По словам аналитика, россияне выиграли нарратив. Как только наступает поражение в информационном поле, на очереди военно-лечебные комиссии Украины, где действующие военнослужащие любой ценой хотят «спрыгнуть с армии».

Проигрыш в информационной сфере также означает нехватку добровольцев для украинской армии, а также уменьшение финансирования Западом, добавил эксперт.

«Украинцы сами создали эту нарративную западню, в которую попали. <…> Садомазо — это наше любимое историческое занятие», — сказал он.

Бортник считает, что украинцы сами выбрали политиков, не имеющих достаточного опыта государственного управления.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что во многом от самого Запада происходит изменение мировой психологии украинского конфликта. Сенатор напомнил слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга с призывом готовиться к «плохим новостям» с Украины. Ещё полгода назад из руководства альянса невозможно было выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону. Теперь заявление Столтенберга выглядит констатацией того, что тяжёлые времена наступили.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко считает, что сначала закончится военная часть конфликта, дольше будет действовать противостояние в экономической сфере, а самым долгим окажется «информационно-смысловое» противостояние.