Чита, 24 декабря, 2023, 06:58 — ИА Регнум. В Чите Забайкалья ночью 24 декабря сгорела стоянка с 30 автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины

Звонок о пожаре поступил в МЧС в 1:55 (19:55 мск). Сообщалось, что горит нежилой дом и гаражный бокс на улице Костюшко-Григоровича.

«В результате пожара огнём уничтожены двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 кв. метров и 30 автомобилей», — добавили в МЧС.

На момент прибытия первых пожарных горела крыша бокса на площади 400 кв. метров. В здании людей не было.

Отмечается, что огонь распространялся быстро и мог захватить не только автостоянку и дом, но и другие объекты.

«Слаженные действия огнеборцев позволили избежать этого. В 3:06 возгорание было локализовано, а в 3:29 ликвидировано открытое горение. Погибших и травмированных нет», — пояснили спасатели.

В тушении были задействованы 70 человек, 15 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Сафоново Смоленской области в ночь на 22 декабря в квартире одной из пятиэтажек вспыхнул пожар. Погибли два человека.

Возгорание произошло на 5-м этаже. Жильцы спали, в квартире не было пожарного извещателя, который бы мог предотвратить трагедию.

в Батайске Ростовской области в ночь на 21 декабря загорелся частный дом по улице Тургенева, в котором находилось пять человек.

В огне погибли двое маленьких детей и их 69-летняя бабушка. Ребёнка 8 лет и 89-летнюю родственницу удалось спасателям вынести из горящего дома.

В подмосковных Мытищах женщина и ребёнок погибли в результате пожара в жилом доме на 14-м этаже.