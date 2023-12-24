Чикаго, США, 24 декабря, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Британская и немецкая армии находятся в таком состоянии, что им с российскими войсками в случае прямого конфликта не справиться, даже если они объединятся. Об этом заявил профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Royal Navy Британские солдаты

По словам эксперта, разговоры о том, что Британия и Германия вместе могли бы вести войну против России, нельзя «воспринимать всерьёз».

Профессор подчеркнул, что «мощная российская армия» лишь наращивает свои военные силы, а солдаты «прекрасно обучены и вооружены».

При этом британские и немецкие власти практически «оголили» свои запасы оружия и боеприпасов, помогая Киеву.

Джон Миршаймер также сказал, что армия Великобритании крайне малочисленна.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия с успехом уничтожает боевой дух и технику ВСУ. Нанесён существенный урон артиллерии и ПВО украинской армии, а новые укрепления, которые пытаются возводить, никак не защитят от наступления российской стороны. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт считает, что у киевской армии нет обученного личного состава, нет в достатке оружия и боеприпасов, а значит — есть ли толк в дополнительных линиях обороны?

Британская газета The Mirror написала, что западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению Вооружённых сил России на ракетный комплекс «Авангард», который достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Автор отметил, что комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли, прежде чем поразить множество целей в мире, менее чем за 30 минут.

Издание Popular Mechanics напомнило, что Россия наводит ужас на США разработками и постановкой на вооружение нескольких типов гиперзвуковых ракет, включая ракеты «Кинжал», «Циркон», боевой блок «Авангард».