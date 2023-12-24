Москва, 24 декабря, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Юг» за сутки уничтожила десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ на донецком направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев уточнил, что украинские дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны вблизи населённых пунктов Горловка, Марьинка, Победа.

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Также бойцы Южной группировки войск отразили 11 атак, поразили личный состав и технику ВСУ около населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Потери противника составили до 200 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ лишились четырёх танков, в том числе одного немецкого Leopard 2, боевой машины пехоты Bradley американского производства и трёх автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты уничтожили у противника 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Минобороны проинформировали, что за неделю российские военнослужащие отразили 43 атаки ВСУ и улучшили положение на донецком направлении. Противник потерял более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку РСЗО HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Украинский политолог Вадим Карасёв предположил, что на Украине есть мнение признать победу в конфликте за президентом РФ Владимиром Путиным. Время для этого настало, в противном случае худшего сценария не избежать. По мнению эксперта, конфликт уже закончен, ВСУ не могут наступать, в отличие от российской армии. Единственным выходом из этого положения политолог назвал проведение переговоров.