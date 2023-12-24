Вашингтон, 24 декабря, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Российская армия с успехом уничтожает боевой дух и технику ВСУ. Нанесён существенный урон артиллерии и ПВО украинской армии, а новые укрепления, которые пытаются возводить, никак не защитят от наступления российской стороны. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт считает, что у киевской армии нет обученного личного состава, нет в достатке оружия и боеприпасов, а значит — есть ли толк в дополнительных линиях обороны?

«Я думаю, ответ очевиден на примере хорошо защищенных городов, которые Россия способна брать штурмом», — сказал Берлетик, добавив, что российские бойцы «перемололи подготовленных украинских военных».

Военный признал, что армия Украины, её лучшие силы «сведены к нулю». А пополнять ряды ВСУ особо нет желающих.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине некоторые считают, что настало время для признания победы президента России Владимира Путина в конфликте, иначе не избежать худшего сценария, заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

С точки зрения эксперта, конфликт уже закончен, ВСУ не могут наступать, в отличие от российской армии. Единственным выходом из этого положения политолог назвал проведение переговоров.

Мирное разрешение конфликта, так или иначе, пройдёт не на очень хороших условиях для украинской стороны, в Киеве, скрывая это, пытаются «подсластить горькую правду», резюмировал Карасёв.

Западные союзники Киева виновны в провальном контрнаступлении украинских войск, заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain бывший главнокомандующий ВС США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.