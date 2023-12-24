Париж, 24 декабря, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убьёт экономику Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Параллельный импорт. Урсула. Санкции

Негодование Филиппо вызвало заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что она подписывает новое соглашение о свободной торговле с Кенией.

«ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — написал он на своей странице в соцсети Х.

По мнению политика, таким решением сельское хозяйство Франции «поставят на колени», в частности из-за значительных поставок цветов из Кении, цена которых намного меньше французских.

Как сообщало ИА Регнум, выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге завершилось под продолжительный собачий лай, который прозвучал из динамиков аудиосистемы центрального зала заседаний.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х возмутился и резко высказался о решении Еврокомиссии, в частности, её главы Урсулы фон дер Ляйен, выделить новый пакет помощи киевскому режиму. Политик считает, что Украина проиграла, глубоко увязнув в коррупции. К тому же, по словам лидера партии, правительство Франции объявило о сокращении госбюджета на 600 млн евро.