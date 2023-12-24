Во Франции захотели уничтожить ЕС из-за решений фон дер Ляйен
Филиппо заявил, что политика фон дер Ляйен ведёт экономику Франции к краху
Париж, 24 декабря, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убьёт экономику Франции.
Негодование Филиппо вызвало заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что она подписывает новое соглашение о свободной торговле с Кенией.
«ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — написал он на своей странице в соцсети Х.
По мнению политика, таким решением сельское хозяйство Франции «поставят на колени», в частности из-за значительных поставок цветов из Кении, цена которых намного меньше французских.
Как сообщало ИА Регнум, выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге завершилось под продолжительный собачий лай, который прозвучал из динамиков аудиосистемы центрального зала заседаний.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х возмутился и резко высказался о решении Еврокомиссии, в частности, её главы Урсулы фон дер Ляйен, выделить новый пакет помощи киевскому режиму. Политик считает, что Украина проиграла, глубоко увязнув в коррупции. К тому же, по словам лидера партии, правительство Франции объявило о сокращении госбюджета на 600 млн евро.