Токио, 24 декабря, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Власти Японии не должны были передавать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи Украине, считают американские эксперты. Об этом 23 декабря написал японский журнал Nikkei Asia.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В интервью изданию бывший заместитель министра обороны США Элдридж Колби заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пошёл на поводу у администрации Белого дома и совершил тем самым фундаментальную ошибку, которая отдаёт приоритет Европе.

Экс-сотрудник Пентагона раскритиковал политику властей США на Украине. Он считает, что Вашингтон поставил Киеву оружие, которое не получится быстро заместить для собственного пользования. Украина отвлекла на себя военно-промышленный комплекс США от решения более важных стратегических задач, добавил эксперт.

Старший научный сотрудник организации «Фонд Карнеги за международный мир» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Джениффер Каванах отметила, что Япония уже испытывает дефицит зенитно-ракетных комплексов для защиты своих военных аэродромов. По её предположению, отправка ракет в США несёт крайне высокие риски для Японии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря газета The Washington Post написала, что США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для ЗРК Patriot из Японии. По информации издания, Токио скоро официально оформит смягчение правил экспорта вооружений, это позволит им экспортировать несколько десятков ракет для ЗРК Patriot в США. Американской стороне представится возможность отправки большего количества средств ПВО для Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря заявил, что даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте. Украина не имеет достаточно сил для изменения ситуации в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление, сказал политик. Россия никогда не потерпит военного поражения. Уже на рубеже 2023–2024 годов условия урегулирования конфликта на территории Украины будет диктовать Москва, заключил Фицо.